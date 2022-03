Bekommt Juliana ein Umstyling? Heidi hat sich bereits dazu geäußert.

Die Stylisten und Stylistinnen stehen bereit, die Scheren wurden geschliffen und die Farbtöpfe gemischt. In Folge 6 von "Germany's Next Topmodel" wird es große Umstylings geben, da ist sich Luca sicher: "Ich glaube, dieses Jahr wird es bei uns viele geben, die ein krasses Umstyling bekommen", so die 21-Jährige. Welche Frisur die Topmodel-Anwärterin erwarten könnte, darüber spekuliert Luca im Interview.

Ein Topfschnitt für Luca?

Manche Frauen lieben ihren Kurzhaarschnitt – so wie Lou-Anne. Für andere wäre eine solche Kurzhaarfrisur pures Gift für die Seele – so wie für Luca. "Ich mag es, aus meinen Haaren nice Frisuren zu machen und sie hoch[zustecken]", erzählt sie. Dafür würden ihr kurze Haare einen Strich durch die Rechnung machen. "Was für mich eine Katastrophe wäre, wäre, wenn mir eine Topffrisur [geschnitten werden würde]", spricht die 21-Jährige weiter. Sie deutet an, einen Topf aufgesetzt zu bekommen und daran entlangzuschneiden. "Damit würde ich mich einfach null wohlfühlen. Auch wenn es bei manchen Leuten richtig geil ausschaut", lautet ihr Fazit.

Orangefarbene Haare und Wolf Cut?

Würde es nach Paulina gehen, würde das Model orangefarbene oder rötliche Haare bekommen. Luca tippt auf einen Wolf Cut: "Ich glaube, es könne so eine Art Wolf Cut werden. Wolf Cut und noch mal viel weißer. Wolf Cut ist diese Art Vokuhila aber nicht so krass", erklärt die Topmodel-Anwärterin.

Auch Mitstreiterin Sophie glaubt an ein Umstyling für Luca: "Ich glaube, [sie] bekommt ein krasses Umstyling", so die 18-Jährige. Der Grund dafür: "Sie hat von Heidi gesagt bekommen, dass sie süß aussieht, aber so einen selbstbewussten Walk hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie demnach einen wilderen und edgyeren Hairstyle bekommt."

Ob Luca ein Umstyling bekommt und wie dieses möglicherweise aussehen könnte, siehst du in der 6. Folge von "Germany's Next Topmodel" am Donnerstag, den 10. März 2022 auf ProSieben und Joyn.

