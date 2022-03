GNTM 2022 Umstyling: Noëlla nach ihrem Umstyling – "Oh mein Gott"

Eine Ex-GNTM-Kandidatin hat Noëlla zur Teilnahme inspiriert. Wer das war, erfährst du hier.

Nicht alle Models haben in Staffel 17 ein Umstyling bekommen. Verschaffe dir einen Überblick, wer eine Typveränderung bekommen hat.

Im Clip: GNTM-Umstyling 2022 - Der Vorher-nachher-Vergleich

Noëlla: "Ich würde gern gucken"

Auch in diesem Jahr werden die Models in einem Raum ohne Spiegel umgestylt. Das macht nicht nur Sophie bei ihrem Makeover zu schaffen, sondern auch Noëlla will endlich wissen, was an ihren Haaren verändert wird. Glücklicherweise sitzt ihr Vivien gegenüber: "Es sieht lila aus", analysiert das Model. "Wirklich?", ruft die gebürtige Kongolesin erstaunt aus. "Wie geil!"

Der Moment der Enthüllung

"Das Umstyling bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich sehe, wie ich mich selbst entwickle und verändere", reflektiert die Berlinerin. Umso gespannter ist sie auf den Blick in den Spiegel: "Ich bin sehr aufgeregt", gesteht sie. "Diese Unsicherheit habe ich immer. Ich glaube, das hat mit Selbstkomplexen zu tun, weil ich war nie perfekt." Als Noëlla schließlich freie Sicht auf den Spiegel hat, kann sie zunächst nur staunen: "Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott", ruft sie aufgeregt. Dann folgt jedoch ein ganzer Wortschwall: "Ich mag es mega! Und das zeigt mein Gesicht, richtig schön. Es ist so ein tolles Lila. Ich wusste nicht, dass ich mich anschauen würde und nicht aufhören kann." "Ich fühle mich voll schön", fügt sie fast leise hinzu.

