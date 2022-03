Wann findet das Umstyling bei GNTM 2022 statt?

Diversity wird dieses Jahr besonders groß geschrieben. Das sind die Kandidatinnen bei GNTM 2022.

Bekommt Juliana ein Umstyling? In Folge 1 äußert sich Heidi Klum dazu.

Wann läuft die Umstyling-Folge?

Das Umstyling siehst du am 10. März 2022 in der 6. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Wann ist die Wiederholung der 6. Folge zu sehen?

Die Wiederholung der Folge kannst du dir am Freitag, den 11. März, um 20:15 Uhr auf sixx ansehen.

Das passiert in Folge 6

Pony, Pixie-Cut, Blonder Bob oder eine dunkle Lockenpracht? Welche Typveränderung die Models bekommen ist noch streng geheim. Sicher ist aber, dass sich Heidi Klum für ihre Topmodel-Anwärterinnen individuelle Looks überlegt hat.

Beim Entscheidungs-Walk präsentieren sich die Models nicht nur in ihrem neuen Look, sondern müssen sich ebenfalls bei einem zeitgleich stattfindenden Fotoshooting beweisen. Wer kann mit seiner Pose punkten? Gastjurorin in der 6. Folge ist die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Sarina Nowak.

"Germany's Next Topmodel 2022" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.