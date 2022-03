In Woche 7 von "Germany's Next Topmodel" 2022 steht mit dem Sedcard-Shooting das wichtigste Shooting der ganzen Staffel bevor. Posing-Queen und Gastjurorin Coco Rocha unterstützt Heidi bei der Bewertung der Leistung ihrer Topmodel-Anwärterinnen.

Im Clip: Preview - Folge 7

Überraschendes Umstyling: Es werden nicht nur Spitzen geschnitten

Als wäre das alles nicht schon aufregend genug, verrät der Preview-Clip zu Folge 7, dass ein weiteres Model um seine Haare bangt. Denn ein zweites Umstyling steht bevor. Zu sehen ist ein Hinterkopf mit brünetten, langen Haaren – und wie jemand zur Schere greift. Lange Strähnen fallen zu Boden und eine Frauenstimme ruft: "Oh mein Gott, meine Haare!" Während Heidi die abgeschnittenen Haarsträhnen begutachtet, sagt sie entspannt: "So lang ist das nun auch wieder nicht." Ein leises "Doch." ist zu hören.

Beim großen Umstyling in Folge 6 haben folgende Models bereits eine Typveränderung bekommen:

Noëlla

Lieselotte

Vanessa

Sophie

Jasmin

Luca

Vivien

Jessica

Wie die Models jetzt aussehen, kannst du dir im Vorher-nachher-Vergleich anschauen.

Wen hat es also dieses Mal getroffen? Welche Topmodel-Anwärterin das verspätete Umstyling erhält, wie sie reagiert und wie schlussendlich das Ergebnis aussieht, erfährst du am 17. März 2022 bei "Germany's Next Topmodel" um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dir auch gefallen: