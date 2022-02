Im Clip: Vivien liebt es, zu tanzen

Vivien möchte erfolgreich modeln. Das ist ihr lang geträumter Traum und fokussiertes Ziel in der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Die Eltern der 21-Jährigen stammen aus Russland. Mit ihnen wohnt Vivien in Prien am Chiemsee in Bayern. Neben ihren Eltern spielt auch Viviens Freund eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Seit knapp drei Jahren sind die beiden ein Paar. Vivien: "Er hat mir eigentlich gezeigt, wie das ist, wenn man jemandem Vertrauen kann." Seine Unterstützung bei Viviens Vorhaben, "Germany’s Next Topmodel" 2022 zu werden, ist ihr also sicher.

Vivien hat Respekt, aber keine Angst

"Bei GNTM kann ja viel passieren, wie wir schon oft gesehen haben", weiß Vivien. Doch Angst macht ihr das nicht. Ob nun Shootings in schwindelerregender Höhe oder im Wasser auf sie zukommen, die 21-Jährige macht sich keine Sorgen. "Ich glaube, das wird cool für mich, weil ich eigentlich vor nichts Angst habe."

Viviens leidenschaftliches Hobby ist das Tanzen

Mit vier Jahren hat Vivien angefangen, Ballett zu tanzen und das 14 Jahre lang gemacht. Aufgrund ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement musste sie das Hobby ein bisschen zurückstellen.

"Mein größter Traum ist jetzt erstmal natürlich, GNTM zu gewinnen. Das möchte ich. Und allgemein gerne einfach erfolgreich sein mit dem Modeln. Das ist mein aller allergrößter Traum", so Vivien.

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.