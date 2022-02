GNTM 2022: Was erwartet Juliana beim Umstyling?

"Germany's Next Topmodel" startet am 3. Februar 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die wichtigsten Infos zur 17. Staffel siehst du hier im Überblick.

Dieses Jahr hat Heidi Klum die Türen noch weiter geöffnet. Der Cast der 17. Staffel ist so vielfältig wie nie.

Im Clip: Heidi Klum begrüßt die Kandidatinnen in Athen

Heidi Klum nimmt vor dem Zappeion, einem imposanten Gebäude aus dem Jahr 1888, Juliana und Viola in Empfang. Während Juliana ihre langen, dunklen Haare ganz natürlich trägt, zieht Viola mit ihren pinkgefärbten Haaren die Aufmerksamkeit der Modelchefin auf sich.

Juliana fürchtet das Umstyling nicht

Nach einem kurzen Talk mit beiden wendet sich Heidi direkt an Juliana. Die Modelchefin spricht die 24-Jährige auf Konkurrentin Viola an: "Was sagst du denn zu ihrem Look?" Die Topmodel-Anwärterin mit den brasilianischen Wurzeln antwortet prompt: "Es ist sehr auffallend." Heidi überlegt laut: "Vielleicht können wir dich ja auch noch ein bisschen auffallender gestalten." Vor einer Typveränderung hat Juliana keine Angst – im Gegenteil. Sie freut sich: "Ich bin schon ganz heiß aufs Umstyling, wenn ich soweit komm."

Juliana will es nicht nur bis zum Umstyling, sondern bis ins Finale schaffen und sich den Titel "Germany's Next Topmodel" 2022 holen. Sie sagt: "Ich bin die Einzige aus meiner ganzen Arztfamilie, die kein Abitur gemacht hat. Weil ich gesagt habe: 'Ich werde anders erfolgreich!'"

"Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: