GNTM 2022: Die Casting-Woche – Wer schnappt sich die Jobs?

Die Casting-Woche: Sommerlaune und Fitness sind gefragt

Es geht an die Casting-Woche. In fröhlichen Bikinis, Monokinis und Badeanzügen zeigen die Topmodel-Anwärterinnen bei einem der Castings was sie draufhaben. Die bunte Badebekleidung zieren fruchtige Drucke, wie Kiwis oder Wassermelonen. In wem regt sich da nicht die Vorfreude auf den Sommer? Eingeheizt wird auch in einem anderen Casting: Dort müssen die Frauen ihre Fitness unter Beweis stellen. Denn der Kunde ist ein Sport- und Lifestyle-Magazin. Wer liefert ab und wer kann die Kunden nicht von sich überzeugen?

Ausstrahlung und Selbstsicherheit sind elementar

Doch auch die Konkurrenz unter den Frauen steigt. Immerhin kann jeweils nur eine den Job beim Casting ergattern. "Zack, zack und abgefrühstückt", kommentiert Sophie eines der Castings im Nachhinein. Selbstbewusstsein ist diese Woche also wieder klar gefragt.

Die Ausstrahlung und Selbstsicherheit der Frauen kommen auch bei der Elimination in Lingerie-Outfits auf den Prüfstand. Wer in der Casting-Woche nicht überzeugen konnte, bekommt vor Heidi Klum und Jean Paul Gaultier hier noch mal eine Chance zu punkten. Welches Model schafft es in die nächste Runde und wer muss seine Koffer packen?

Welche Frauen Heidi und Jean Paul Gaultier von sich begeistern können, erfährst du am Donnerstag um 20:15 auf ProSieben und Joyn.

