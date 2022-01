Im Clip: Bewährungsprobe in Athen – Die erste Fashion-Show

Eine neue GNTM-Reise startet im pompösen Zappeion, einem klassizistischen Gebäude von 1888, im schönen Athen. 31 Model-Anwärterinnen hat Heidi Klum dorthin eingeladen. Doch manche von ihnen werden nach der ersten Fashionshow schon wieder die Heimreise antreten. Wer das sein wird, entscheidet allein Modelchefin Heidi. Weltstar Kylie Minogue steht dem Topmodel dabei zur Seite.

Gastjurorin Kylie Minogue: Pop-Ikone, Schauspielerin, Model und Designerin

Kylies Karriere begann in der Schauspielerei. Im Alter von elf Jahren ergatterte sie eine Rolle im australischen Fernsehen. Mit der TV-Soap "Nachbarn" wurde sie schließlich einem großen Publikum bekannt. Der musikalische Durchbruch ließ nicht lange auf sich warten. 1987/88 landete die Grammy-Gewinnerin mit "I Should Be So Lucky" ihren ersten Nummer-1-Hit. Das war nur die erste von 34 Top-10-Singles der heute 53-Jährigen.

Doch auch in Sachen Mode ist Kylie Minogue ein echter Profi: 1998 erlangte sie mit einer europaweiten Werbekampagne als Unterwäschemodel für die Modekette H&M große Aufmerksamkeit. Dies inspirierte den Popstar dazu, eine eigene Modelinie zu kreieren, die H&M 2001 anbot.

Welche Model-Anwärterinnen die beiden überzeugen können und wer wieder abreisen muss, erfährst du in der ersten Folge von "Germany's Next Topmodel" 2022 am 3. Februar 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

