In Folge 15 von "Germany's Next Topmodel" steht das wichtige Fotoshooting für "Harper's Bazaar" an: Die Models müssen nun unter Beweis stellen, warum gerade sie auf das Cover des renommierten Magazins gehören. Diese sechs Frauen haben noch die Chance auf den Titel, während für eine Teilnehmerin die Reise vorbei ist.