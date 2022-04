GNTM 2022 – Sophie ist raus. Heidi: "Du bist heute rausgestochen als die Schwächste"

Als Sophie gemeinsam mit Luca zur Entscheidung vor Heidi Klum und Gastjurorin Kim Petras tritt, ist ihr Ziel klar definiert: eine Runde weiterkommen. Allerdings hat Modelchefin Heidi mehr zu kritisieren, als der 19-Jährien vielleicht lieb ist. "Dass du nicht zum Casting eingeladen worden bist, ist natürlich ärgerlich", meint Heidi Klum gleich zu Beginn. Dann setzt die Modelchefin fort: "Aber weißt du, was noch ärgerlich war? Deine Leistung beim Video …" Doch was war geschehen?

Dicker Patzer beim Videodreh

Beim Videodreh mit Brigitte Nielsen habe Sophie einfach mittendrin abgebrochen, obwohl der Regisseur die Aufnahmen noch nicht beendet hatte, moniert die Modelchefin. Bereits am Set hatte ihr Handeln für Irritation gesorgt. "Brich bitte nicht ab, bevor [der Regisseur] 'cut' sagt", mahnte Heidi Klum damals. Bei der Entscheidung rollt das Topmodel die Situation erneut aus und erklärt: "Was sagen wir immer? The show must go on. Bis zum Ende durchziehen." Zwar gelobt die 19-Jährige Besserung. Aber Heidi ist noch nicht fertig.

Sophie hatte Schwierigkeiten beim Walk

"Ihr merkt es selbst. Ihr seid nur noch zehn Models. Es ist so schwer, eine Entscheidung zu treffen." Auch beim Walk habe Sophie Schwierigkeiten gehabt. "Im Vergleich zu den anderen hinkst du heute wirklich ein kleines bisschen hinterher." Da stimmt auch Gastjurorin Kim Petras zu. Ihr Walk sei als einziger negativ aufgefallen.

Das Problem mit der Hand

Zu guter Letzt kommt Topmodel Heidi Klum auf Sophies augenscheinlich unkontrollierbare Hand zu sprechen. Seit der ersten Sendung hatte die Modelchefin immer wieder darauf aufmerksam, dass sich Sophie ihre linke, schlingernde Hand beim Catwalk abgewöhnen bringen müsse. Eine Eigenart, das die Abiturientin bis heute nicht ablegen konnte. "Die kleinen Sachen, die uns am Anfang aufgefallen sind, haben sich wieder ein bisschen reingeschummelt", resümiert das Topmodel.

Heidi Klum: "Ich weiß, dass du deinen Weg gehen wirst"

Dann spricht Heidi Klum Klartext mit Sophie: "Du bist heute rausgestochen als die Schwächste von allen." Deshalb geht die Topmodel-Reise für die 19-Jährige nach Folge 13 nicht weiter. Trotzdem findet Heidi tröstende Worte für die Harsewinklerin: "Ich weiß, dass du deinen Weg gehen wirst. Auch ohne mich, auch ohne hier als Gewinnerin wegzugehen." Sophie nutzt die Zeit, um sich bei Heidi zu bedanken: "Vielen Dank für die wunderschöne Zeit. Es war mir echt eine Freude mitzumachen und ich bin sehr dankbar, dass ich es in die Top 10 geschafft hab."

