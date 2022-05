Im Clip: Kandidatin Lena im Exit-Interview

Bis zur 14. Folge hat Lena für ihren Traum, Germany's Next Topmodel zu werden, gekämpft. Nach ihrem Aus auf Platz acht stellt sich die lebensfrohe BWL-Studentin unseren Fragen.

Gab es einen Moment, in dem du aufgeben wolltest?

Lena: Ich glaube, den Gedanken, dass ich austeigen will, hatte ich nur einmal flüchtig, als ich im Bett lag und mir dachte: Es ist schon alles sehr, sehr hart, gerade mit den Castings und so weiter. Und der Druck steigt immer mehr. Aber ich hätte es niemals gemacht. Dafür bin ich zu ehrgeizig. Ich hatte viel zu viel Spaß und wollte mir das auch viel zu sehr selbst beweisen.

Was hat dich in den schwierigen Phasen wieder aufgebaut?

Lena:Also erst mal natürlich der Support der Girls. Das hat mich sehr aufgebaut, weil ich mit denen sehr gut darüber sprechen konnte und sie mich verstanden haben. Ich habe mir gesagt: Okay, wenn ich hier einen Job nicht bekomme, die Kunden nicht meinen Typ wollen oder vielleicht auch nicht offen genug sind für meine Diversity, draußen warten die Kunden und Jobs auf mich. Ich habe mir auch gesagt, dass es nicht an mir liegt, weil ich bin perfekt, so wie ich bin. Sowohl von meiner Personality als auch von meiner Optik.

Wie geht es für dich nach GNTM weiter?

Lena: Meine Zukunftspläne sind, dass ich im Model-Business tätig sein will. Ich gucke nach Agenturen, die für Diversity offen sind, also für Petite Models oder Curvy Models, und natürlich möchte ich parallel auch Social Media machen. Das ist schon mein Traum und ich habe vor, mich weiterzuentwickeln.

Welche:n Gastjuror:in fandest du am besten?

Lena: Vom Wesen her am interessantesten war Sarina Nowak. Ich folge ihr auf Instagram und kannte sie vorher, weil sie auch bei GNTM war. Deswegen fand ich es cool, sie mal in echt zu sehen. Außerdem ist sie auch ein Curvy Model.

Sonst, fand ich, hat jeder Juror was anderes mitgebracht. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, weil die alle interessante Persönlichkeiten waren und jeder uns auf seine Art was anderes beigebracht hat. Das waren so viele coole Leute. Ich fand's auch krass, Coco Rocha mal zu sehen, weil man sie in der Modewelt kennt.

Was glaubst du, wer schafft es ins Finale?

Lena: Ich glaube auf jeden Fall, dass Luca definitiv ins Finale kommen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil sie immer konsequent gute bis sehr gute Leistung gebracht hat. Bei den anderen ist es schwierig zu sagen. Ich glaube, da kommt es auf die Kleinigkeiten an. Ich könnte mir auch Anita im Finale vorstellen. Eigentlich auch Vivi.

Was ist dein Tipp: Wer wird gewinnen?

Lena: Ich würde mich natürlich für jede freuen, aber mein Wunsch wäre Luca, weil sie von vornherein immer sehr gute Leistungen erbracht hat.

"Germany's Next Topmodel 2022" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

