Es wird sportlich in der Duellwoche

Für den Einzug ins Viertelfinale hat sich Gastjuror Thomas Hayo ein paar äußerst sportliche Challenges ausgedacht. In der Duellwoche müssen die Topmodel-Anwärterinnen auf dem Tenniscourt ihre Fähigkeit zum Multitasking beweisen. Denn nur, wer Kamera und Tennisbälle im Auge behält, gleichzeitig aber auch Kleid, Körperspannung und Mimik nicht vergisst, erzielt hier gute Ergebnisse. Für Lena beginnt die Challenge mit einer Bruchlandung …

Im Clip: Martina vs. Luca vs. Lena: Wer muss GNTM 2022 verlassen?

Heidi: "Lena, […] dein Gesicht"

Aufgrund eines Regenschauers ist der Tenniscourt äußerst rutschig. Als Lena den Platz betritt und die ersten Bälle spielen will, endet das Unterfangen in einer Bruchlandung. Glücklicherweise ist der 21-Jährigen nichts passiert und es kann direkt weitergehen. Im Verlauf der Challenge hat die Teltowerin große Probleme mit der richtigen Mimik. Immer wieder mahnt Modelchefin Heidi: "Gesicht, Gesicht, Gesicht." Auch Tipps und Hilfestellung von Thomas Hayo und Fotograf Max Montgomery helfen wenig.

Max Montgomery: "Lena was struggling"

Nach Lenas Performance hat der Fotograf eine klare Tendenz zwischen dem Curvy Model und ihrer Best-Ager-Kontrahentin Lieselotte: "Lena was struggling, while the pictures of Lieselotte flowed more." Aber was sagt Heidi Klum dazu? Bei der Punktevergabe lobt sie ausdrücklich das Durchhaltevermögen beider Frauen, die richtig gekämpft hätten. Am Ende sei Lieselotte aber die Bessere gewesen, weshalb Punkt 1 an die 66-Jährige geht. Kann Lena beim RUNway-Walk besser abschneiden?

Schnelligkeit ist nicht alles

Die entscheidende Challenge in Woche 14 findet in einem Footballstadion statt. Beim RUNway-Walk müssen die Models eine Sprintdistanz zurücklegen und anschließend einen Walk auf den Grünflächen des Stadions beschreiten. Lena tritt erneut gegen die 66-jährige Lieselotte an. Zwar setzt sie sich beim Sprint souverän gegen die Rentnerin durch, doch ihre Schnelligkeit verleiht ihr keinen Punkt. Dieser geht erneut an ihre Duellpartnerin. Doch woran hat es am Ende gelegen?

Fehlende Lockerheit

"Du bist hier [vielleicht] die Begabteste für Tennis, aber vom Gesicht her zu ernst und zu verkrampft", resümiert Thomas Hayo. Das habe er bei beiden Challenges festgestellt. "Du musst da einfach noch ein bisschen mehr Flair und Lockerheit reinbringen", rät der GNTM-Gastjuror. Die Modelchefin sieht das ähnlich: "Du hattest oft dein Gesicht nicht unter Kontrolle." Gerade im direkten Vergleich mit Lieselotte habe oft die Lockerheit gefehlt.

Heidi Klum: "Du hast uns alle inspiriert, Lena"

Auch wenn Heidi Klum deshalb kein Foto für die 21-Jährige hat, mangelt es nicht an warmen Worten zum Abschied: "Du hast uns alle inspiriert, Lena", schwärmt die Modelchefin. Als Petite-Curvy-Model war der Einzug in die Top 10 für die Studentin keine Selbstverständlichkeit. Über die Staffel hinweg hatte Heidi immer wieder Lenas Einzigartigkeit betont und ihr Durchhaltevermögen gelobt. Thomas Hayo ist überzeugt: "Sie hat es weit geschafft und ich hab das Gefühl, dass sie auch stolz auf sich ist."

Was sie nach ihrem Aus plant und wie sie das Zusammenleben mit den anderen Models erlebt hat, erzählt GNTM-Kandidatin Lena im Interview.

Noch 7 von 31 Models sind im Rennen um den Titel. Wer ins Halbfinale einzieht, erfährst du nächsten Donnerstag, 21.5.2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JOYN.

Das könnte dir auch gefallen: