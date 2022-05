Im Clip: Lieselotte ist raus - "Platz 6 - Hätte ich nie gedacht!"

Lieselotte und Noëlla treten gemeinsam zur Entscheidung vor Heidi und ihre Tochter Leni Klum, die im Halbfinale als Gastjurorin dabei ist. Die Aufregung ist groß. Immerhin geht es um den Einzug ins Finale. Heidi und Lieselotte lassen ihre gemeinsame Zeit bei "Germany's Next Topmodel" 2022 Revue passieren. "Das wir beide eine besondere Verbindung haben, das war sehr schnell klar", sagt Heidi. "Und ich finde, kurz vorm Finale kann ich es auch mal zurückgeben: Ich war auch wirklich von Sekunde eins verliebt in dich."

Heidi und Lieselotte schwelgen in Erinnerungen

Sie erinnert Lieselotte aber auch an den Moment, als die 66-Jährige sie und GNTM verlassen wollte – beim Shooting am Strand. Doch die Modelchefin konnte Lieselotte schließlich überzeugen weiterzumachen. "Irgendwer hat dich immer gerettet", fährt Heidi fort. Bei besagtem Shooting war es Heidi, einmal war es eine Casting-Einladung, die Lieselotte vor dem Ausscheiden gerettet hat. Doch meistens sei es Lieselotte selbst gewesen, die sich immer eine Runde weiter gebracht habe. "Während anderen Models die Puste ausging, hast du immer mehr Fahrt aufgenommen", so Heidi.

Lieselotte hat GNTM-Geschichte geschrieben

Als älteste Halbfinalistin bei GNTM hat Lieselotte jetzt schon Geschichte geschrieben. "Aber das allein reicht leider nicht, um Germany's Next Topmodel zu werden", sagt Heidi und beendet damit das Schwelgen in schönen Erinnerungen. Sie wendet sich wieder an beide Models vor sich und stellt klar, dass sie fair sein möchte. "Es gibt leider eine Disziplin, in der du nicht überzeugen konntest, Lieselotte – und das sind die Jobs." Während Noëlla mit drei gewonnenen Castings Spitzenreiterin in Staffel 17 war, ging Lieselotte trotz mehrerer Einladungen stets leer aus. Das könne die Modelchefin schlichtweg nicht unberücksichtigt lassen.

GNTM-Halbfinale: Kein Foto für Lieselotte

Das Folgende fällt der Modelchefin nicht leicht. "Liebe Lieselotte, ich habe heute leider kein Foto für dich", sagt sie schließlich. Lieselotte scheidet damit im Halbfinale von "Germany's Next Topmodel" 2022 aus. "Vielen Dank", sagt Lieselotte mit feuchten Augen und öffnet ihre Arme. "Vielen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte, liebe Heidi." Sie schließt Heidi fest in die Arme und auch Leni kommt zum Abschiedsknuddeln.

Lieselotte: "Ich seh die Heidi nicht mehr"

Zurück im Backstage-Bereich präsentiert Lieselotte ihre leeren Hände und schüttelt den Kopf. "Voll in Ordnung", versichert sie, ehe eines der anderen Models etwas sagen kann. Ein Wermutstropfen bleibt Lieselotte allerdings: "Ich seh die Heidi nicht mehr." Trotzdem freut sich die Frohnatur über den erreichten sechsten Platz. "Hätte ich nie gedacht", sinniert die 66-Jährige.

Für Noëlla geht es hingegen direkt ins Finale am 26. Mai 2022 um 20:15 live auf ProSieben und auf Joyn.

