Auch in diesem Jahr kannst du die GNTM-Welt wieder hautnah erleben. Das Live-Event auf Instagram verbindet alles an einem Ort: Beauty, Fashion, Lifestyle und vieles mehr.

GNTMX: Das Live-Event auf Instagram

Am 21. und 22. Mai kannst du neben exklusiven virtuellen Meet & Greets mit den Kandidatinnen auch spannende Insights aus der Welt von "Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum" erleben. Erfahre mehr über die neuesten Trends aus Beauty, Fashion & Lifestyle und gewinne coole Produkte. Moderiert wird das Social-Media-Event von Sven Gold und Klaudia mit K. Noch mehr Infos zur #GNTMX findest du auf Instagram @gntmexperience oder unter www.gntmx.de

>>> Throwback: Die GNTMX 2021 in Bildern

Virtuelles MEET & GREET

Du hast Lust darauf, deine Lieblingskandidatin bei einem virtuellen Meet & Greet persönlich kennenzulernen? Dann nimm direkt an den Gewinnspielen auf dem GNTMX Instagram-Account teil. Du kannst dich auf ein außergewöhnliches Erlebnis freuen und deiner Lieblingskandidatin deine ganz privaten Fragen stellen. Hier kommst du direkt zu dem Instagram-Account @gntmexperience.

