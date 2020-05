Jacky holt sich im Finale den Titel "Germany's next Topmodel" 2020. In all den Wochen der 15. GNTM-Staffel hat sie alle Kandidatinnen hinter sich gelassen und den Sieg ergattert.

Jacky ist die Gewinnerin

Egal, ob Shootings, Walks, Tanz-Performances oder Castings, Jacky hat alle Herausforderungen der vergangenen Wochen mit Bravour gemeistert. Sie hat eine Konkurrentin nach der anderen übertrumpft - zuletzt die anderen Finalistinnen Lijana, Maureen und Sarah. Wegen ihrer herausragenden Leistung kürt Heidi Klum sie zur Gewinnerin!

Sie ist nun nicht nur auf dem Cover der Harper's Bazaar zu sehen, sondern erhält auch einen Vertrag bei der Model-Agentur ONEeins fab und das Preisgeld von 100.000 Euro.

Du hast das Finale von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" 2020 verpasst? Dann kannst du alle Highlights des Abends in unserem Live-Ticker nachlesen.

