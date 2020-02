Schülerin Bianca aus Aachen hat als Nachwuchsmodel große Ziele – auf dem Weg dorthin, hält sie auch das GNTM 2020 Umstyling nicht auf. Schließlich weiß sie, dass es für eine ausdrucksstarke Attitude auch auf einen individuellen Look ankommt.

Schwarze Haare und ein Short-Cut: Wie sieht Biancas neue Frisur aus?

Beim GNTM Umstyling geht es jedes Jahr ans Eingemachte – da fließen bei den Nachwuchsmodels mitunter auch mal ein paar Tränchen. Vor allem, wenn neben der Schere auch noch Haarfarben ins Spiel kommen, wissen die Kandidatinnen, dass ein typveränderndes Makeover ansteht. Ob das auch bei Bianca der Fall sein wird? Wie würden ihr wohl rote Locken stehen – oder sähe Bianca mit schwarzen Haaren besser aus?

Umstyling bei GNTM 2020: Schwarze Haare für Bianca – wie würde das Model aussehen?

Du würdest Bianca gern mal mit kurzen, schwarzen Haaren sehen oder einer der anderen GNTM-Kandidatinnen eine neue Frisur verpassen? Nichts leichter als das: Mit dem Umstyling-Tool zu "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" stylst du alle Mädchen neu – und zwar ganz nach deinem Geschmack. So musst du nicht bis zur nächsten GNTM Folge warten, um zu sehen, wie Bianca mit einer neuen Frisur aussieht. Tob dich aus und werde zum Hair-Stylisten.

Auch wenn die Gerüchteküche brodelt – ob Bianca schwarze Haare bekommt oder ihr nur die Spitzen geschnitten werden, entscheiden allein Modelchefin Heidi und ihre professionellen Styling-Profis. Schließlich sind sie die Experten, wenn es um Umstyling geht.

Am Donnerstag, den 27. Februar, um 20.15 auf ProSieben



Sobald das Umstyling bei Bianca abgeschlossen ist, siehst du ihren neuen Look ab dem 27. Februar natürlich auch im Umstyling-Tool.

