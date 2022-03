Im Clip: Julia, Paulina oder Laura W.: Wer muss GNTM 2022 verlassen?

In der 5. Folge von "Germany's Next Topmodel" musste Laura W. gemeinsam mit Paulina und Julia ums Weiterkommen zittern. Da sie bereits in den Castings zu den Schwächsten gehört haben, zählte vor allem ihr Walk. Am Ende entscheidet sich Heidi gemeinsam mit Gastjuror Jean Paul Gaultier gegen Laura W. Sie bekommt kein Ticket nach L.A. Im Instagram-Interview erzählt sie, wie es für sie weitergeht.

Laura W. verrät Sven Gold was sich bei ihr durch GNTM geändert hat

Gleich zu Beginn fällt Sven sofort eine Typveränderung auf: "Laura, braune Haare?"

Laura: "Ja, ich hab mir gleich nachdem ich rausgeflogen bin einfach ein Umstyling verpasst. Ich bin so ein Mensch, sobald irgendwie so ein neuer Lebensabschnitt beginnt, brauch ich auch irgendwie eine Veränderung." Sie ist sich sicher: "Ich hätte auch beim Umstyling safe dunkle Haare bekommen."

Natürlich hat sich für Laura W. nach ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" nicht nur ihr Look verändert. Auch in ihrem Alltag hat sie in der Show einiges dazugelernt.

"Ich bin noch selbstbewusster geworden und fühle mich noch wohler", erklärt die 19-Jährige. "Es macht einen glücklich und pusht einen nochmal. Ich finde das nicht nur selber, dass ich ein korrekter Mensch bin und gut aussehe, das finden auch fremde Menschen, die mich überhaupt nicht kennen."

Lauras Zukunftspläne nach GNTM

Eine Frage stellt sich gleich mehreren Instagram-Followern: "Wie hast du das mit deinem Beruf gemacht während deiner Zeit bei GNTM?"

Die Zahnarzthelferin erklärt: "Ich habe das meinem Chef erst zwei Wochen bevor es nach Mykonos ging erzählt. Da musste er schon erstmal schlucken. Aber er hat dann sofort gesagt: 'Du Laura, ich muss dich da unterstützen'."

Nach ihrem Aus bei GNTM ging es für die 19-Jährige dann erstmal wieder zurück zu ihrem alten Job. Den Traum vom Modeln möchte Laura aber weiterhin verfolgen. "Für ich gibt's nur einen Weg und zwar Richtung Modeln!", verkündet sie. Außerdem hat sie auch Interesse am Schauspielern und Social Media. "In eine kreative Richtung" soll es aber auf jeden Fall gehen.

