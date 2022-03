Wer ist raus in Folge 8: Das plant Paulina nach GNTM 2022

Im Clip: Paulina und Jessica müssen GNTM verlassen

Ehrgeizige Ziele: Darauf will sich Paulina jetzt konzentrieren

Nach ihrem Auszug aus der Villa hat die ehemalige Model-Anwärterin erst richtig Lust auf das Modeln bekommen. "GNTM hat mir so viele Türen geöffnet, aber auch die Augen, dass ich das wirklich machen will. Es ist mein Traumberuf und den will ich realisieren", sagt sie im Interview mit Sven Gold.

Nach dem Rauswurf hatte sich die 32-Jährige zurückgezogen. "Ich musste auch erst mal alles reflektieren und noch einmal in mich gehen", erklärt sie. Wie Paulina verrät, ist sie im Moment in ihren alten Job als Betreuerin eines Rollstuhlfahrers zurückgekehrt. Aber auf lange Sicht hat die ehrgeizige Berlinerin andere Pläne: "Ich bin aktiv dabei, meine Modelkarriere zu machen." Denn wie sie im Interview betont, sei ihre Reise nach GNTM nicht vorbei. Sie gehe erst richtig los. In Zukunft will Paulina ihre Fans und Follower:innen über Instagram und auf ihrem YouTube-Kanal mitnehmen. "Es wird viele Real-Talks über Mode geben", gibt sie im Interview bekannt.

Das waren Paulinas Highlights bei "Germany's Next Topmodel"

In dieser spannenden Zeit gab es für Paulina einige besondere Momente. Das Größte für sie jedoch war, den Modeschöpfer Jean Paul Gaultier zu treffen. "Als er bei GNTM dann vor uns stand und wir vor ihm laufen durften, war das ein Traum, der wahr geworden ist", schwärmt sie. Das Sedcard-Shooting aus Folge 7 hat der Ex-Teilnehmerin auch besonders Spaß gemacht. Das Portrait ist auch ihr absolutes Lieblingsfoto.

Eine besondere Herausforderung sei der Entscheidungs-Walk in Folge 8 gewesen. Mit 16 Zentimeter hohen High-Heels auf einem unebenen Boden zu laufen und gleichzeitig ein schweres XXL-Ufo zu tragen, sei alles andere als leicht gewesen. "Ich bin stolz, dass ich die Erste war, die nicht hingefallen ist", meint Paulina.

Hinter den Kulissen: So erlebte Paulina GNTM

Paulina verrät Sven Gold im Interview, dass sie dankbar war, kein kompletter Neuling gewesen zu sein. Die Berlinerin hat bereits vor sechs Jahren mit dem Modeln begonnen. "Das war tatsächlich hilfreich", erklärt sie.

Während der Zeit in der Villa hatte sie mehrere Bezugspersonen. Alle Frauen seien ihr "extrem ans Herz gewachsen". Doch ihr "Bestie" sei Luca. Auch nach ihrem Auszug hätten sie fast jeden Tag noch Kontakt. Zwar gönne Paulina auch jeder Model-Anwärterin den Sieg, doch "am allermeisten tatsächlich Luca, weil ich riesiges Potenzial in ihr sehe".

Favoritin von Leni Klum: Das sagt Paulina über ihr Ausscheiden

Auf die Frage, ob sie sich darauf verlassen habe, weit zu kommen, weil sie Leni Klums Favoritin war, antwortet sie betont: "nein". Es sei eher das Gegenteil eingetroffen, denn der Druck sei dadurch für sie erst richtig groß gewesen. "Ich hatte immer im Hinterkopf, dass ich dem gerecht werden muss", erzählt sie.

Auch für viele Fans gehörte Paulina zu den Favoritinnen. Für die 32-Jährige war ihr Rauswurf "wie ein Schlag ins Gesicht", denn sie habe damit nicht gerechnet. Trotzdem sei sie sehr dankbar für die Erfahrung. Warum es in Folge 8 sie traf, kann Paulina jedoch immer noch nicht nachvollziehen. "Ich fand meine Leistung nicht so schlecht. Aber was soll's. Heidi hat entschieden und das muss ich akzeptieren."

