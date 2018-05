Germany's next Topmodel Toni

Nach 16 anstrengenden Wochen drehte sich alles nur noch um diesen einen Augenblick. Als das Cover der Harper's Bazaar enthüllt wurde, stand fest: Oluwatoniloba Dreher-Adenuga aus Stuttgart - besser bekannt als "Toni" - ist die GNTM-Gewinnerin 2018! Im Finale setzte sie sich gegen ihre vier verbliebenen Mitstreiterinnen durch.

Niemand konnte sagen, wer die Favoritin auf den Sieg ist. Zu dicht lagen die Leistungen der Top-Kandidatinnen zusammen. Dieses Mal hatten es vier Finalistinnen in die Live-Show geschafft. Neben Toni durften auch Pia, Julianna und Christina darauf hoffen, die Siegerin der Staffel zu werden. Um so weit zu kommen, hatten die angehenden Topmodels schon in vielen Challenges ihr Können bewiesen.

Der Weg der GNTM-Gewinnerin 2018

Jede Woche aufs Neue hat Toni bei Shootings und Walks überzeugt - und das gilt nicht nur für Heidis Bewertung. Auch bei den Kunden war sie als Model heiß begehrt. Angefangen mit dem Job für Deichmann ging es bald schon weiter mit einem Shooting für FOR YOU. Sogar den Auftritt im neuen Video von Wincent Weiss konnte sich Toni sichern.

Mehr Jobs als jedes andere Mädchen

Beim letzten Casting setzte Toni sogar noch einen oben drauf. Auch die Luxusmarke MCM wollte sie für ihre Kampagne vor der Kamera haben. So viele Jobs hat kein anderes Mädchen in dieser Staffel gesammelt. Die Castings und Shootings führten Toni deshalb in neun verschiedene Städte - auch das ein Rekord in diesem Jahr.

Nur einmal wurde der Weg ins Finale etwas holprig. Nach einer schwachen Woche schickte Heidi Toni ins Shoot-Out. Das Model zeigte dann aber: Es kommt nicht drauf an, ob man hinfällt. Es kommt darauf an, wie man wieder aufsteht. Das hat Toni gleich bei den nächsten Herausforderungen bewiesen und war mit einer starken Leistung sofort wieder auf Siegeskurs.

Toni kann mit einem Modelvertrag durchstarten

Es fehlte nur noch eines, um diese Erfolgsgeschichte zu krönen. Der Sieg bei Germany's next Topmodel rückte über Wochen hinweg immer näher und wurde nun Realität. Oluwatoniloba Dreher-Adenuga ist die erste GNTM-Gewinnerin, die auf dem Cover des High Fashion Magazins "Harper's Bazaar" erscheinen wird.

Für einen guten Start in die Zukunft bekommt sie einen Vertrag mit der Modelagentur ONEeins fab und eine Siegerprämie von 100.000 Euro. Wir sind gespannt, auf welchen Fashion Shows wir das frischgebackene Topmodel in Zukunft sehen werden.

Herzlichen Glückwunsch, Toni!