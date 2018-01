Ein dynamischer neuer Chef mit eigenen Regeln und Streicheleinheiten in der Nacht: Nachdem die Zeit als Hausboss bei "Get the F*ck out of my House" für Frührentner Norbert zu Ende ging, müssen die Kandidaten in der zweiten Folge der neuen Strategie-Reality-Show am Donnerstag, um 20:15 Uhr, auf ProSieben einen neuen Chef wählen.