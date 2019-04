Endspurt bei „Get the F*ck out of my House“! „Das Ziel rückt näher, und klar denkt man ab und zu mal an das Geld und denkt: Hoffentlich schaffe ich es irgendwie…“, sagt Alicia Melina Kummer. Die 30-jährige Box-Weltmeisterin im Halbweltergewicht und ehemalige „Miss Schleswig-Holstein“ startet mit 20 weiteren Kandidaten in die vierte und letzte Woche – und kämpft im großen Spiel um wenig Platz, um alles oder nichts: Wer verlässt als Letzter das Einfamilienhaus und gewinnt 100.000 Euro? ProSieben zeigt das Finale von „Get the F*ck out of my House“ am Dienstag, 30.04., um 20:15 Uhr.