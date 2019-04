Oh là là! Die 101. Bewohnerin sorgt als Late Entry bei „Get the F*ck out of my House“ für große Augen und jede Menge „Ahs“ und „Ohs“: Micaela Schäfer zieht im hautengen schwarzen Latexbody und in hochhackigen Schnürstiefeln als Letzte ins ProSieben-Haus ein – in der ersten Folge von „Get the F*ck out of my House“ am Dienstag um 20:15 Uhr.