"Green Seven Week": Klima-Experiment soll spannende Fragen klären

Jenke von Wilmsdorff wagt in der "Green Seven Week" 2022 am 3. Oktober auf ProSieben ein neues Experiment.

In "JENKE. Das Klima-Experiment" versetzt sich der Journalist in ein Deutschland im Jahr 2050, wie es von Wissenschaftlern prophezeit wird – sollte der Klimawandel so fortschreiten wie bisher. Wird der Rhein austrocknen? Wie wirkt sich die Wasserknappheit auf unser tägliches Leben aus?

Kommt der Wein 2050 aus Norwegen und die Wassermelone aus Brandenburg? Ist es aufgrund der Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit überhaupt noch möglich, sich 2050 tagsüber im Freien aufzuhalten? Werden in Deutschland 2050 Krankheiten wie das Dengue-Fieber, Malaria oder das West-Nil-Fieber aufgrund der herrschenden, heißeren Temperaturen allgegenwärtig sein? Und was kann jeder von uns jetzt schon im Alltag besser machen, um dieses Szenario abzuwenden?

Direkt im Anschluss spricht der Journalist in "Jenke. Live. Der Talk danach" live über seine Erkenntnisse. Eine Woche später fordert Louis Klamroth im "ProSieben Klimatalk" am 10. Oktober, um 20:15 Uhr, von Klima-Experten und Politikern Antworten auf die Frage "Wie können wir unser Klima retten?".

Auch die ProSieben-Magazine "taff" (17:00 Uhr) und "Galileo" (19:05 Uhr) widmen sich eine Woche lang dem Thema Klima. Über den Tag verteilt vermitteln 90- sekündige Infoclips zudem weiteres Wissen.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Der Klimawandel betrifft uns alle, in ganz Deutschland. Jetzt. Hier. Direkt. Jeden. Deswegen stellt ProSieben in der Green Seven Week 2022 die Frage: ‚Wie können wir unser Klima retten?‘ Jenke von Wilmsdorff zeigt in seinem neuen Experiment die erschreckenden Folgen des Klimawandels und holt sich Tipps, was jeder von uns im Alltag besser machen kann. Louis Klamroth lässt im ‚ProSieben Klimatalk‘ Klima-Experten und Politiker Rede und Antwort stehen."

Die "Green Seven Weeks" der vergangenen Jahre auf ProSieben im Überblick:

Green Seven 2021: "Die Wahrheit über unser Essen."

Green Seven 2020: "Unser Wald brennt!"

Green Seven 2019: "Save The Oceans"

Green Seven 2018: "Save The Future"

Green Seven 2017: "Save the Ice"

Green Seven 2016: "Save the Water"

Green Seven 2015: "Save the Bees"