Schon die Hitzewelle des letzten Jahres in Europa war ein klares Anzeichen für den Klimawandel. Ebenso wie die Waldbrände im Januar in Australien und die aktuellen extremen Wetterereignisse an der Westküste der USA. Der Klimawandel schreitet voran und so auch die miteinhergehenden Waldbrände. Denn: Die weltweiten Waldbrände sind nicht nur eine Folge des Klimawandels, sie beeinflussen durch ihren CO2-Ausstoß auch gleichermaßen das Ökosystem.