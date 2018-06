Die 14. Staffel hat uns bislang Folge für Folge in große Aufregung versetzt und uns an unsere emotionalen Grenzen gebracht: Sei es das plötzliche Auftauchen von Paul Stadler, Jo Wilsons Ex-Mann, vor dem sie geflohen ist, der ominöse Hacker-Angriff oder der Gehirntumor von Amelia Shepherd. Um das Geschehende zu verarbeiten, geht’s jetzt erstmal in die Sommerpause.

Das Mid-Season-Finale wird hochspannend

Bevor wir uns jedoch ausruhen können, wird die letzte Folge mit einigen Höhepunkten gespickt sein und wir bekommen endlich Antworten auf viele Fragen: Was hat Paul Stadlers Auftauchen zu bedeuten? Wird sich das Krankenhaus von dem Hack-Angriff wieder erholen? Und was geht denn nun wirklich zwischen Jackson und Maggie?

Nicht genug von „Grey’s Anatomy“? „Post-OP“ und „B-Team“ streamen

Aber keine Sorge, du musst dennoch nicht auf deine Lieblingsserie verzichten. Die webexklusiven Folgen von „Grey’s Anatomy: Post-Op“ versorgen dich mit allen spannenden Hintergrundinfos zur Serie. „B-Team“ hingegen ist eine eigene kleine Webserie, die den tollpatschigen neuen Assistenzärzten an ihrem ersten Arbeitstag folgt. Natürlich mit dabei: Unser geliebter Grey’s Cast!

Die aktuellen Folgen immer Online

Wann es nach der Sommerpause weitergeht, erfahrt ihr natürlich als erstes hier. Die aktuellen Folgen kannst du immer sieben Tage nach TV-Ausstrahlung in voller Länge auf Prosieben.de und in der ProSieben App kostenlos streamen!