"Grey's Anatomy": Ellen Pompeo macht sich rar - alles was sonst noch über Staffel 19 bekannt ist

Die Verträge mit den wichtigen Stammschauspieler:innen von "Grey's Anatomy" wurden abermals verlängert. Das haben die Stars und Macher:innen bereits öffentlich bekannt gegeben. Damit ist klar: Die emotionale Krankenhausserie kann in der TV-Saison 2022/2023 ohne Unterbrechung in eine weitere Staffel gehen.

Was ist über die nächste Staffel von "Grey's Anatomy" bereits bekannt?

Die genauen Starttermine der 19. Staffel in den USA und in Deutschland stehen zwar noch nicht fest. Zu erwarten ist die Fortsetzung der Erfolgsserie aber nach bekanntem Produktionsrhythmus wieder ab Herbst 2022 im US-Original und ab Frühjahr 2023 in Deutschland.

Auch in der neuesten Staffel des Dauerbrenners wird Hauptdarstellerin Ellen Pompeo in die Rolle von Dr. Meredith Grey schlüpfen. In einem Interview kündigte die Schauspielerin jedoch an, deutlich seltener zu sehen zu sein, als es die Fans bislang gewohnt sind. So soll Dr. Meredith Grey in lediglich 8 der geschätzten 22 Folgen auftreten. Der Charakter gehört mit Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson) und Dr. Richard Webber (James Pickens Jr.) zu den letzten drei verbliebenen Originalfiguren der ersten Stunde.

Auch die Rolle von Dr. Greys "Love Interest" Dr. Nick Marsh (Scott Speedman) soll vom Hauptcharakter auf eine wiederkehrende Gastrolle reduziert werden. Über einen endgültigen Abgang von Meredith und Nick ist bisher jedoch nichts bekannt.

"Grey's Anatomy" Staffel 19: Frische Gesichter, neue medizinische Verfahren und vertraute Lieblingscharaktere

Für eine langfristig geplante Fortsetzung der beliebten Ärzteserie sprechen fünf neue Hauptcharaktere, die in der 19. Staffel zum ersten Mal im Grey's Sloan agieren werden. Bei den Neuzugängen handelt es sich um die Assistenzärzt:innen Dr. Lucas Adams (Niko Terho), Dr. Jules Millin (Adelaide Kane), Dr. Mika Yasuda (Midori Francis), Dr. Daniel "Blue" Kwan (Harry Shum Jr.) und Dr. Simone Griffin (Alexis Floyd).

Damit treten in der 19. Staffel mehr Hauptcharakter-Neuzugänge gleichzeitig auf als jemals zuvor in der Serie.

Derzeit läuft die 18. Staffel von "Grey's Anatomy" immer montags auf ProSieben. Du kannst dir die aktuellen Episoden jeweils 7 Tage vor und 23 Tage nach der TV-Ausstrahlung online als Vorabvideo bzw. Wiederholung ansehen.