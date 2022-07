"Grey's Anatomy": Staffel 19 mit Ellen Pompeo bestätigt - das wissen wir über Start und Sendetermine

Die Verträge mit den wichtigen Stammschauspieler:innen von "Grey's Anatomy" wurden abermals verlängert. Das haben die Stars und Macher:innen bereits öffentlich bekannt gegeben. Damit ist klar: Die emotionale Krankenhausserie kann in der TV-Saison 2022/2023 ohne Unterbrechung in eine weitere Staffel gehen.

Was ist über die nächste Staffel von "Grey's Anatomy" bereits bekannt?

Die genauen Starttermine der 19. Staffel in den USA und in Deutschland stehen zwar noch nicht fest. Zu erwarten ist die Fortsetzung der Erfolgsserie aber nach bekanntem Produktionsrhythmus wieder ab Herbst 2022 im US-Original und ab Frühjahr 2023 in Deutschland.

"Grey's Anatomy" Staffel 19: Frische Gesichter, neue medizinische Verfahren und vertraute Lieblingscharaktere

Meredith Grey (Ellen Pompeo), Miranda Bailey (Chandra Wilson) und Richard Webber (James Pickens Jr.) bleiben dank frischer Verträge ihrer Darsteller:innen also weiterhin wichtige Charaktere der Serie – und einige neue Figuren werden die neuen Folgen ebenfalls bereichern. Welche Schauspieler:innen in der nächsten Staffel dazukommen, ist allerdings noch nicht bekannt.

Derzeit läuft die 18. Staffel von "Grey's Anatomy" immer montags auf ProSieben. Du kannst dir die aktuellen Episoden jeweils 7 Tage vor und 23 Tage nach der TV-Ausstrahlung online als Vorabvideo bzw. Wiederholung ansehen.

Streame ganze Folgen von "Grey's Anatomy" jetzt im Videobereich.

Hier kannst du kostenlos die aktuelle Folge aus "Grey's Anatomy" Staffel 18 ansehen.