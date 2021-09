Worum geht es bei "How Fake Is Your Love" 2021?

"How Fake Is Your Love" ist eine neue Sendung auf ProSieben. Mehrere Paare treffen als Kandidat:innen in einer Finca zusammen. Was anfangs niemand weiß: Unter ihnen sind auch fake Couples, die im wahren Leben gar nicht zusammen sind. Diese müssen von den realen Paaren enttarnt werden. Wer macht den anderen die große Liebe nur weis, wer ist wirklich glücklich? Und welches Paar gewinnt am Ende im Finale das Preisgeld? Ist es vielleicht sogar ein fake Couple?

Wann startet "How Fake Is Your Love?" 2021?

Am 7. September 2021 feiert "How Fake Is Your Love" um 20:!5 Uhr auf ProSieben und auf Joyn den Staffel-Auftakt und die erste Sendung. Nach dem Sendestart wird die Show immer dienstags in der Prime-Time ausgestrahlt.

Sendetermine: Wann läuft „How Fake Is Your Love?“ 2021 auf ProSieben

Die neue Show auf ProSieben wird in sechs Folgen ausgestrahlt jeweils dienstags um 20:15 Uhr gesendet. Für alle "How Fake Is Your Love"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen: Abonnent:innen von JoynPLUS+ können ab Sendung 2 die neue Folge exklusiv schon eine Woche vorher ansehen.

Alle Sendetermine im Überblick:

Folge Format Sendezeit und Sendedatum Sender 1 How Fake Is Your Love 7. September um 20:15 Uhr ProSieben 2 How Fake Is Your Love 14. September um 20:15 Uhr ProSieben 3 How Fake Is Your Love 21. September um 20:15 Uhr ProSieben 4 How Fake Is Your Love 28. September um 20:15 Uhr ProSieben 5 How Fake Is Your Love 5. Oktober um 20:15 Uhr ProSieben 6 How Fake Is Your Love 12. Oktober um 20:15 Uhr ProSieben

Wer sind die Paare in der neuen Show?

Bei "How Fake Is Your Love" sind nicht nur reale Paare als Kandidatinnen und Kandidaten dabei. Nein. Auch fake Couples haben sich unter die Riege der Teilnehmer:innen gemischt.

Bisher sind erst vier Paare bekannt, die in Staffel 1 die Herausforderung wagen. Hier erfährst du bald im Überblick, wer die Kandidat:innen von "How Fake Is Your Love" 2021 sind.

Wo sehe ich "How Fake Is Your Love?" 2021 im Livestream?

Du brauchst nicht unbedingt ein TV-Gerät, um "How Fake Is Your Love" zu verfolgen. Dafür reichen schon ein internetfähiges Handy, ein Tablet oder ein Computer. Denn die ProSieben-Show wird im kostenlosen und legalen Livestream auf prosieben.de und auf Joyn übertragen.

Der Stream läuft immer parallel zur TV-Ausstrahlung am Dienstag um 20:15 Uhr.

Wo kann ich die Wiederholungen sehen?

Direkt nach jeder Ausstrahlung kannst du "How Fake Is Your Love" online auf prosieben.de als ganze Folge in der Wiederholung sehen. So verpasst du nichts von deiner Lieblingssendung – auch, wenn du dienstags grundsätzlich keine Zeit hast oder einmal verhindert bist.

Wer sind die Moderator:innen bei "How Fake Is Your Love?" 2021?

Die Moderatorin von "How Fake Is Your Love" 2021 heißt Annemarie Carpendale. Die 43-Jährige kennt man normalerweise als Moderatorin des ProSieben-Magazins "red.". In ihrer neuen Show bekommt Annemarie Unterstützung von ihrem Mann Wayne Carpendale. Der Halb-Südafrikaner ist ebenfalls als Moderator von "How Fake Is Your Love" dabei.