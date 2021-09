Kim und Caro müssen gehen

Auch in dieser Woche gibt es bei "How Fake Is Your Love" wieder eine knappe Entscheidung. Am Ende trifft es Kim und ihre Freundin, die Polizistin Caro. Die beiden müssen die Show in Folge 2 verlassen, da die anderen nicht an ihre Liebe glauben und sie rauswählen. Aber gibt es für die Gruppe tatsächlich 10.000 Euro für den Gewinn-Pot und sie haben ein fake Couple enttarnt?

Im Clip: So stellen sich Kim und Caro vor

Die beiden sind ein echtes Paar

Leider Pech gehabt! Die beiden Leipzigerinnen sind tatsächlich im wahren Leben zusammen und ein real Couple. Was für Kim und Caro wunderschön ist, ist für die übrigen Kandidat:innen doof gelaufen. Die 10.000 Euro bekommen sie für die Enttarnung des echten Paares nämlich natürlich nicht.

Wie es für die anderen Kandidatinnen und Kandidaten weitergeht und ob sie doch noch einem oder mehreren fake Paaren auf die Schliche kommen, siehst du nächsten Dienstag ab ca. 23:25 Uhr bei "How Fake Is Your Love" auf ProSieben und auf Joyn. Tipp: Als Abonnent:in von JoynPLUS+ kannst du dir die kommende Folge schon jetzt in der Mediathek ansehen.

