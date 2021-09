"How Fake Is Your Love": Diese Couples sind als Teilnehmer:innen dabei

Ab 7. September 2021 zeigen mehrere Kandidat:innen-Paare bei "How Fake Is Your Love", was in ihnen steckt. Manche von ihnen sind im echten Leben zusammen und lieben sich wirklich. Andere wiederum sind fake und eigentlich gar kein Paar. Sie spielen den anderen ihre Liebe vor und wollen dabei möglichst authentisch wirken.

Die ersten vier Couples, die an Staffel 1 von "How Fake Is Your Love" teilnehmen, sind nun bekannt:

Waldi und Robin

Fernando und Mina

Daniel und Lisa

Caro und Kim

Lisa ist zwanzig Jahre älter als Daniel. Robin hat wegen seiner Beziehung zu Waldemar keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Für Kim ist Caro die erste Freundin – und die erste Beziehung, in der sie an ihre Träume glauben kann. Bei Fernando und Mina wurde aus einer Facebook-Anfrage die große Liebe. Sagen sie. Aber ist das auch die Wahrheit?

Welche Kandidatinnen und Kandiaten neben den vier Paaren dabei sind, erfährst du demnächst hier. Los geht "How Fake Is Your Love" am 7. September um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.