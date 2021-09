Im Clip: Zwischen Leroy und Fedora eskaliert es

Leroy sorgt als Drag Queen für Furore

Der 31-jährige Leroy wirft sich in Folge 1 von "How Fake Is Your Love" mit einer blauen Perücke in Drag-Queen-Montur. Mit dem neuen Style kommt auch eine spitze Zunge. "Ist das dein schwuler bester Freund?", fragt Leroy Fedora und spielt auf deren Partner Radwan an.

Lisa und Daniel müssen sich ebenfalls etwas von dem Berliner anhören. "Bist du mit deiner Mutter hier?", will Leroy von Daniel wissen. Fernando ärgert er wenige Momente später wegen dessen "fettem Bauch".

Während einige Kandidat:innen über Leroys vermeintliche Späße lachen können, findet Fedora ihn keineswegs witzig. Das bemerkt der 31-Jährige, der mit seinem Freund Shawn in der Show ist, und beschwert sich bei den anderen über die Berlinerin.

"Du teilst mehr aus, als du einstecken kannst"

Was Leroy so gar nicht passt: Fedora hätte ihr Problem mit seinen Witzen einfach direkt bei ihm ansprechen sollen. "So kann ich den Leuten nicht zeigen, dass ich kritikfähig bin", echauffiert er sich. Mit Freddy, wie Fedora von ihrem Freund Radwan genannt wird, möchte er jetzt alles klären. Der Klärungsversuch geht allerdings etwas nach hinten los.

"Zwei Sätze, dann will ich das Gespräch mit dir auch beenden. Hast du ein Problem? Eine Meinung? Sprich mich an, lass mich in Ruhe, fertig", so Leroy zur 29-Jährigen. Fedoras Antwort folgt prompt: "Du teilst mehr aus, als du einstecken kannst." Die Berlinerin ist schockiert, weil sie ihrer Meinung nach nicht gelästert oder etwas Negatives gesagt habe. "Nur, weil jemand nicht über meine Witze lacht, sage ich nicht, ich rede nicht mehr mit dir", sagt sie im Sprechzimmer traurig.

Verletzende Worte

Fedoras fehlendes Verständnis für Leroys Witze dürften auch einen persönlichen Hintergrund haben. Denn die 29-Jährige erzählt den anderen Kandidat:innen: "Er macht mir einfach zu viele Witze über Bäuche und über Fettsein. Das habe ich mein ganzes Leben lang schon erlebt. Ich finde es nicht lustig zu sagen, 'das ist ein fetter Bauch', über jemanden, der nicht fett ist."

Werden sich Leroy und Freddy noch einmal aussprechen? Das erfährst du nächsten Mittwoch bei "How Fake Is Your Love" um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

