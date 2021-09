Im Clip: Preview – Welche Liebe ist nur gespielt?

Die Kandidat:innen erfahren den wahren Format-Titel

Die acht Paare haben sich gerade erst näher kennengelernt, da folgt schon der Schock. Moderatorin Annemarie Carpendale verkündet den Kandidatinnen und Kandidaten: "Nicht alle Paare unter euch sind echt. Willkommen bei 'How Fake Is Your Love'!"

Puh, mit dieser Überraschung können natürlich nicht alle gleich gut umgehen. So fließen bei manchen die ein oder anderen Tränchen, andere entdecken gerade deshalb ihren Kampfgeist. Die fake Couples müssen den Schock spielen – gelingt ihnen das?

Wer liebt sich wirklich?

In der Finca entsteht nun Misstrauen. Wer ist real? Wer liebt sich wirklich? Und welche Paare lügen und sind fake? "Es fühlt sich gerade einfach so an, als ob alle anderen Couples real wären", erklärt beispielsweise Kim ihre Gedankengänge. Daniel vermutet dagegen, schon einem fake Couple auf der Spur zu sein: "Da fehlt mir einfach bei denen die Nähe!"

Auf wen Daniel anspielt und wer heute Abend die Finca schon wieder verlassen muss, siehst du ab 20:15 Uhr bei "How Fake Is Your Love" auf ProSieben und auf Joyn. Nach der TV-Ausstrahlung gibt es Folge 2 bereits exklusiv für JoynPLUS+-Abonnent:innen zu sehen.

