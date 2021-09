Bei "How Fake Is Your Love" müssen Paare anderen ihre Liebe beweisen. Wer von ihnen ist im wahren Leben ein Couple, wer dagegen spielt die Beziehung nur vor und ist fake? Damit du keine Folge der neuen Show auf ProSieben verpasst, hast du verschiedene Möglichkeiten.

"How Fake Is Your Love" 2021: Folge 1 im TV oder Stream ansehen

Du kannst Folge 1 von "How Fake Is Your Love" natürlich ganz klassisch im TV ansehen. Die Sendung feiert am Dienstag, den 7. September 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben ihre Premiere.

Solltest du keinen Fernseher haben oder dein Fernseh-Gerät zu dieser Zeit besetzt sein, könnte der Livestream eine Alternative für dich sein. Streame die Show parallel zur TV-Ausstrahlung kostenlos und legal online auf prosieben.de oder auf Joyn. Dafür brauchst du nur ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer.

Im Clip: Erkennst du die wahre Liebe?

"How Fake Is Your Love" 2021: Ganze Folgen als Wiederholung sehen

Solltest du dienstags keine Zeit haben oder einmal eine Folge verpassen, kannst du "How Fake Is Your Love" 2021 als ganze Folge in der Wiederholung sehen. Die Wiederholung ist nach der Ausstrahlung im Fernsehen online abrufbar.

Du hast wenig Zeit? Die spannendsten und unterhaltsamsten Highlights aus der Sendung findest du als Video hier.