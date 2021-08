Ist Jenke von Wilmsdorff ein Konsumjunkie? Wenn er alle seine Jacken aneinanderknotet, kann er sich vom zweithöchsten Gebäude der EU, dem Messeturm in Frankfurt, abseilen - und hat immer noch eine übrig. Jenke von Wilmsdorff besitzt stolze 153 Jacken. Von seinen Shoppingerlebnissen der vergangenen Jahre hat er noch mehr als 1100 Quittungen zu Hause – alle drei Tage bestellt er etwas im Internet.

Für "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?" am Montag, 30. August 2021, auf ProSieben verzichtet der Journalist auf seinen Besitz und lebt vier Wochen lang nur noch mit 100 Gegenständen.

Jenke von Wilmsdorff bezeichnet sich selbst als Konsumjunkie. Doch damit ist Schluss: Er bekommt Shoppingverbot. Was macht das mit ihm? Und wie verändert sich Jenkes Konsumverhalten? In seinem neuen Experiment gibt er einen sehr persönlichen Einblick in sein Leben.

Gewohnt schonungslos ehrlich setzt sich Jenke von Wilmsdorff in „JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?“ mit seinem eigenen und dem durchschnittsdeutschen Konsum auseinander. Was können wir besser machen ohne uns schlechter zu fühlen?

"JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?" – Montag, 30. August 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

