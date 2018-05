Seitdem die 1. Staffel "jerks." die Bildschirme Deutschlands eroberte, reißen sich auch die Stars um einen Auftritt in der Buddy-Serie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim. Hier erfahrt ihr, auf wen ihr euch Ende März freuen könnt!

Von Andreas Bourani bis Arne Friedrich: Diese Promis sind in Staffel 2 dabei!

Christian und Fahri haben es mal wieder geschafft, für die 2. Staffel ein paar der bekanntesten Gesichter Deutschlands sich zu sichern: Sowohl TV-Moderator Joko Winterscheidt wird zu sehen sein, als auch Schauspielerin Veronica Ferres. Außerdem dürfen sich Andreas Bourani, Arne Friedrich, Wayne Carpendale, Palina Rojinski und Anna Maria Mühe kopfschüttelnd fragen, was Regisseur und Schauspieler Christian Ulmen wieder angestellt hat.

Die Stars der 1. Staffel

Schon die 1. Staffel war gespickt mir unvergesslichen Starauftritten. Wer erinnert sich noch an Kay One als "Neuer" von Collien Fernandes-Ulmen, Sido mit seinen Schmuddelheftchen oder Nora Tschirner, die unter Tränen bedauert, was aus Christian geworden ist? Doch auch die 2. Staffel "jerks." hält einiges bereit!

Wann geht's los?

Ab 29. März könnt ihr exklusiv auf maxdome die 2. Staffel streamen. Im Anschluss strahlt ProSieben die Comedyserie im Free-TV aus. Online kannst du dir die aktuelle Folge immer sieben Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos auf Prosieben.de und der ProSieben App anschauen!