"Da sitzt man in der polnischen Einöde, gerade eben war noch alles toll mit deinen Gastgebern und du hast eine Party gefeiert und im nächsten Moment beschäftigst du dich mit dem Gedanken: Habe ich Bock heute zu explodieren?" Neuer Wahnsinn, neue Reisen, altes Team: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf betreten in "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" (Samstag, 20:15 Uhr, live auf ProSieben) wieder das größte Spielfeld aller Zeiten und fordern sich gegenseitig rund um die Welt bis zum Äußersten heraus. Für Joko heißt es in Polen: Bleibe in einem Haus sitzen, das in die Luft gesprengt wird!

© ProSieben

Die Entscheidung über Triumph, Niederlage und den begehrten Länderpunkt fällt dann zu Hause im Studio bei Moderatorin Jeannine Michaelsen. Erstmals zeigt ProSieben "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" live: Die Zuschauer können online über Spiele und Punkte mitentscheiden. Wer stellt sich seinen Ängsten und den Duellen? Wer kassiert im Studio die Länderpunkte? Wer trägt am Ende der Show Ehre, Stolz und den begehrten Weltmeistertitel nach Hause?

Wird Joko seine hochexplosive Aufgabe annehmen?

Klaas schickt seinen Rivalen Joko nach Polen. In der Stadt Posen erreicht ihn ein Brief mit seiner vermeintlichen Aufgabe: Ein alter polnischer Kumpel von Klaas lädt zu einer großen Abriss-Party am Stadtrand ein. Joko findet ein völlig heruntergekommenes Haus vor, aus der Ferne tönt Partymusik. Inmitten des leeren Hauses warten Woyciech und Jannek auf ihren deutschen Gast und begrüßen ihn zur Abriss-Party. Jannek klärt den Weltreisenden auf: "Es ist eine alte polnische Tradition, dass nach einem Umzug das Haus in die Luft gesprengt wird. Man schaut sich gemeinsam die Explosion von draußen an, aber einer bleibt drinnen. Die Person, die drin bleibt, bist du." – "Für wie dumm wollt ihr mich verkaufen? Das ist einfach der Überbau für eine perfide Aufgabe von Klaas, die nichts anderes ist als: Bleibe in einem Haus sitzen, das am Ende in die Luft gesprengt wird", analysiert Joko.

Ein spezieller Bombenschutzanzug soll ihn vor Verletzungen während der Detonation im Haus bewahren. „Ich ziehe das Ding jetzt an, dann kann ich euch sagen, ob das passiert oder nicht. Aber ich will einmal diesen Anzug anhaben, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sehr der mich wirklich schützt." Wird er sich als "Spreng-Meister" der Explosion aussetzen? Oder ist diese Aufgabe von Klaas zu heiß für Joko? "Da sitzt man in der polnischen Einöde, gerade eben war noch alles toll mit deinen Gastgebern und du hast eine Party gefeiert und im nächsten Moment beschäftigst du dich mit dem Gedanken: Habe ich Bock heute zu explodieren?"

"Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" – Samstag, 9. September 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

