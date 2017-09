"Ich habe das Seil in der Hand, ich gucke in 1.000 Meter Abgrund und denke mir: ob das wohl klappt?" Neuer Wahnsinn, neue Reisen, altes Team: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf betreten in "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" (Samstag, 20:15 Uhr, live auf ProSieben) endlich wiesder das größte Spielfeld aller Zeiten und fordern sich gegenseitig rund um die Welt bis zum Äußersten heraus.

Die Entscheidung über Triumph, Niederlage und den begehrten Länderpunkt fällt dann zu Hause im Studio bei Moderatorin Jeannine Michaelsen. Erstmals zeigt ProSieben "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" live: die Zuschauer können online über Spiele und Punkte mitentscheiden. Wer stellt sich seinen Ängsten und den Duellen? Wer kassiert im Studio die Länderpunkte? Wer trägt am Ende der Show Ehre, Stolz und den begehrten Weltmeistertitel nach Hause?

Wird Klaas zum lebenden Pendel?

Für Klaas geht es in den USA um jede Menge heiße Luft und einen Sprung ins Ungewisse. Sein persönlicher Reiseplaner und der amtierende Weltmeister Joko Winterscheidt, lotst Klaas nach Las Vegas. Dort wird er von Show-Freund und Jokos Komplizen Evil Jared begrüßt. Klaas ist schnell klar: "Irgendwie schön ihn zu sehen, auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass Evil Jared nicht immer für etwas Gutes steht." Seine schwindelerregende Herausforderung wartet auf ihn in der Wüste von Nevada. Evil erklärt Klaas die Aufgabe: "Da ist ein Heißluftballon. Und da ist noch einer. Zwischen beiden verläuft ein Seil und du bist am Seil festgemacht. Dann steigen die Ballons gemeinsam auf, du springst raus, fällst tief und schwingst unter den anderen Ballon!“ Klaas hakt nach: "Wie hoch würde das denn sein?" – "Ich dachte an 1.000 Meter." – "Klar. Das ist ja eine Fernsehsendung. Bei 500 Meter schalten die Leute ab." Wird sich Klaas im freien Fall in ein lebendes Pendel verwandeln? Scheitert er an der schwindelerregenden Challenge? "Ich habe das Seil in der Hand, ich gucke in 1.000 Meter Abgrund und denke mir: ob das wohl klappt?"

