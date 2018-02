Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

Jetzt per E-Mail teilen

© Claudius Pflug ProSieben

Neue Projekte von Joko und Klaas

Nach sechs gemeinsamen Jahren wollen ProSieben und beide Künstler gemeinsam die schönste Nebensache der Welt noch schöner machen. Mit Joko & Klaas plant der Sender neue Ausgaben ihrer gemeinsamen Erfolgsshows und entwickelt darüber hinaus mit beiden Künstlern neue gemeinsame Projekte.

Neue Ausgaben von Jokos Show "Beginner gegen Gewinner"

Joko Winterscheidt kommt im Frühjahr mit neuen Ausgaben seiner Show "Beginner gegen Gewinner" zurück. Zudem sitzt er ab 9. Februar in der Jury der neuen ProSieben-Showreihe "Das Ding des Jahres".

Joko Winterscheidt: "Wir hatten so eine gute Zeit miteinander, da war es für mich eh klar, dass es noch ein paar Jahre weitergehen wird. Außerdem habe ich dank meiner langen Senderzugehörigkeit nun auch noch zwei Urlaubstage mehr. Das hätte mir kein anderer Sender geboten, da bin ich mir sicher."

Klaas bekommt seine eigene Late Night Show

Klaas Heufer-Umlauf wird im Frühjahr mit seiner eigenen wöchentlichen Show auf ProSieben starten! (Mehr Infos dazu folgen badigst).

Klaas Heufer-Umlauf: "Ich bin nach wie vor außer mir vor Freude, dass ProSieben mich aus dem Friseurberuf gerettet hat. Daniel Rosemann und Wolfgang Link sind für mich wie Eltern. Zwar wie Eltern, die ständig unterwegs sind und mit Geld probieren ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, aber immerhin. Joko ist und bleibt mein Spirit Animal – ich freue mich auf die nächsten Jahre."

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf geht ProSieben in eine Zukunft voller Spaß und Entertainment. Joko & Klaas haben unseren Zuschauern in den vergangenen Jahren viele grandiose TV-Momente geschenkt. Das wollen wir gemeinsam weitermachen: ProSieben wird mit Joko & Klaas als kongenialem Entertainment-Duo gemeinsame Shows zeigen und neue entwickeln. Mit Klaas Heufer-Umlauf starten wir im Frühjahr eine wöchentliche Late Night, Joko Winterscheidt wird ab Februar an vielen Samstagen bei uns präsent sein – unter anderem mit seiner Show 'Beginner gegen Gewinner'."