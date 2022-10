Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen ihren Arbeitgeber ProSieben an.

Der Einsatz ist hoch: Wenn Joko und Klaas gewinnen, erhalten sie 15 Live-Minuten am folgenden Mittwoch um 20:15 Uhr. Kann ProSieben den Sieg verbuchen, muss das Duo eine Strafe abarbeiten.

Diese Stars treten gegen Joko und Klaas an

Der Countdown läuft. Am 18. Oktober beginnen die Herbstfolgen der 5. Staffel "Joko und Klaas gegen ProSieben". Mit dem Sieg ist es Herrn ProSieben dieses Mal bitterernst, was sich unter anderem in der Gästeliste widerspiegelt. Denn für den Arbeitgeber aus München tritt in den kommenden fünf Folgen gefühlt alles an, was Rang und Namen hat im deutschen Entertainment. Unter anderem dabei sind:

Rick Kavanian

Linda Zervakis

Matthias Opdenhövel

Jessica Schwarz

Florian David Fitz

Alexander Klaws

Wigald Boning

Nilam Farooq

Sophie Paßmann

Cro

Wincent Weiss

Melissa Khalaj

Christian Düren

Viviane Geppert

Janin Ullmann

Simon Gosejohann

Christoph "Icke" Dommisch

Patrick "Coach" Esume

Axel Stein

Paul Janke

"Evil" Jared Hasselhoff

Edin Hasanovic

Simon Pearce

Aminata Belli

Hadnet Tesfai

Alli Neumann

Dennis und Benni Wolter

Rennfahrer Daniel Abt

Tischtennis-Europameister Dang Qiu

Hundert gute Gründe für einen ProSieben-Sieg

Außerdem hat Herr ProSieben einhundert weitere Asse im Ärmel: Zum ersten Mal in der Geschichte der Show treten 100 ProSieben-Mitarbeiter:innen in einer Spielrunde gegen Joko und Klaas an, um im Auftrag des Senders für die rote Sieben zu siegen.

15 Minuten Primetime

Gewinnt ProSieben, müssen sich die Angestellten Winterscheidt und Heufer-Umlauf in die Dienste des Senders stellen – und zwar bedingungslos. Siegen Joko und Klaas, gehört ihnen am darauffolgenden Tag 15 Minuten lang die Primetime auf ProSieben. Dort können sie tun und lassen, was sie möchten.

"Joko und Klaas gegen ProSieben" läuft ab 18. Oktober 2022 immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Alle Infos zur TV-Ausstrahlung, dem Livstream und den Wiederholungen findest du hier.

"Joko und Klaas LIVE" siehst du immer mittwochs nach einem Sieg um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.