Premiere im „taff“-Studio: Nachdem ProSieben in der neuen Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ über Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf triumphierte, müssen sich die Zwei nun ganz in den Dienst des Senders stellen. Am Montag, 17. Juni, um 17:00 Uhr, wird das Duo für seinen Arbeitgeber deshalb live das Magazin „taff“ moderieren.