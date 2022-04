Holen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf 15 Live-Minuten oder müssen sie eine Strafe abarbeiten? Das hängt davon ab, ob sie siegreich gegen ProSieben hervorgehen. Damit du keine Folge verpasst, findest du hier alle wichtigen Infos zur neuen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022 im TV

Auch in der neuen Staffel 5 gibt es für dich wie gewohnt eine neue Folge der Show am Dienstagabend, jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben. Start ist der 19. April 2022, alle Sendezeiten und Sendetermine findest du in der Übersicht.

Livestream: Online keine Folge verpassen

Falls du lieber mit einem internetfähigen Gerät deiner Wahl die spannenden Wettkämpfe verfolgst, kannst du den ProSieben-Livestream nutzen. Parallel zur TV-Ausstrahlung findest du ihn online auf prosieben.de. Zudem gibt es bei Joyn einen Stream, der dir live das Fernsehprogramm zeigt.

Wiederholung: Ganze Folgen nachträglich schauen

Wenn du am Dienstagabend keine Zeit hast, kannst du dir alle ganzen Folgen auch nachträglich auf prosieben.de anschauen. Alternativ stehen dir die Episoden auch bei Joyn als Online-Stream zur Verfügung.

Natürlich hast du auch die Möglichkeit, verpasste Folgen im Fernsehen nachzuholen. Noch in der Mittwochnacht gegen 1:15 Uhr wird die aktuelle Ausgabe auf ProSieben wiederholt. Eine weitere Wiederholung gibt es am folgenden Sonntag um etwa 14:50 Uhr, ebenfalls auf dem gleichen Sender.

"Joko & Klaas Live": 15 Minuten am Mittwochabend

Zusätzlich zum Dienstagabend solltest du dir nach einem Sieg von Joko und Klaas auch den Mittwoch rot im Kalender markieren. Denn wenn das Duo gewinnt, darf es am folgenden Tag die Primetime ab 20:15 Uhr nutzen. 15 Minuten Live-Sendezeit stehen den beiden dann zur freien Verfügung bereit – ProSieben hat keinen Einfluss auf das Programm, das in dieser Zeit gesendet wird.