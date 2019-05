ProSieben räumt als Gewinn die Prime Time frei und zeigt „ Joko & Klaas LIVE“ bereits morgen, einen Tag nach der Show, um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit. Der Serien-Mittwoch mit „Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte“ beginnt damit ab 20:30 Uhr.

In „Joko & Klaas LIVE“ dürfen die beiden tun und lassen, was sie wollen. Den Inhalt bestimmen die beiden völlig frei, niemand weiß, was geschieht. ProSieben distanziert sich von sämtlichen Inhalten von „Joko & Klaas LIVE“. Die 15-minütige Live-Sendung aus Berlin wird ein einziges Mal und ausschließlich auf ProSieben zu sehen sein.

Die Revanche erfolgt am Dienstag, um 20:15 Uhr in „Joko & Klaas gegen ProSieben“.

„Joko & Klaas LIVE“ – Mittwoch, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben