Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen ihren Arbeitgeber ProSieben an, manchmal gegen Star-Gegner:innen, die den Sender vertreten.

Der Gewinner des Abends hat einen hohen Gewinn zu erzielen: Wenn Joko und Klaas gewinnen, erhalten sie 15 Live-Minuten am folgenden Mittwoch, um 20:15 Uhr. Kann ProSieben den Sieg verbuchen, muss das Duo eine Strafe abarbeiten.

Schon nächste Woche geht die Show in die nächste Runde. Damit du keine der neuen Folgen verpasst, findest du alle Sendezeiten und Sendetermine in der Übersicht.

Endlich sind erste Details bekannt. Diese Spiele und Stars erwarten dich unter anderem.

Schon nächsten Dienstag startet die neue Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Die Aufregung ist auf beiden Seiten groß, denn sowohl für ProSieben als auch für das Duo aus Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf geht es um einen hohen Einsatz. Um die beiden weiter unter Druck zu setzen, nutzt Herr ProSieben die Gelegenheit, um seinen Kontrahenten eine Botschaft zukommen zu lassen.

Die Botschaft von Herr ProSieben

"Hallo Joko, hallo Klaas, hier schreibt euch Herr ProSieben. Um den Druck auf euch in der bevorstehenden neuen Staffel von 'Joko & Klaas gegen ProSieben' minimal zu erhöhen, möchte ich euch dieses Mal vor den Journalist:innen über diese Pressemitteilung freundlich daran erinnern, ab kommenden Dienstag, um 20:15 Uhr, möglichst gut vorbereitet in unseren Wettbewerb zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gehen. Immerhin habt ihr in den bisher 28 ausgetragenen Partien zwischen uns 15 Mal den Kürzeren gezogen. Nach Punkten führen wir also."

Die Spiele bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Diese Spiele stehen unter anderem an:

"DJ Egoistico"

"Steven erklärt die Regeln einfach gar nicht mehr"

"Wie schmeckt eigentlich Hip-Hop?"

"Das Grünwald Chainsaw Massacre"

"Die Kirmes von Betrügien"

"Ein romantisches Stellesdrauf"

Wenn du dich fragst, was hinter den Aufgaben steckt, die Joko und Klaas erfüllen müssen, findest du hier die Antwort, denn Herr ProSieben hat noch ein paar Details verraten:

"Zu kryptisch? Konkret lässt euch ProSieben unter anderem Mülleimer schmeißen, über den Boden rollen, in Kofferräumen verstecken, Christbaumkugeln werfen, Schattenspiele machen, Scooter-Songs singen, ein Haus bauen, Sachen verstecken, Sekunden stoppen, Flecken bedecken, Einkaufswagen schieben, Fashion machen oder blind kochen."

Im Clip: Das sind die Star-Gegner:innen der neuen Staffel

Die Star-Gegnerinnen und -Gegner

Namhafte Kontrahent:innen und Angst-Gegner:innen stehen bereit, um Joko und Klaas das Fürchten zu lehren:

Skisprung-Legende Sven Hannawald

Ex-Nationaltorhüter René Adler und Roman Weidenfeller

Stefanie Giesinger

Nelson Müller

Frank Rosin

Alexander Klaws

Bloggerin Caro Daur

Riccardo Simonetti

Jochen Schropp

Daniel Boschmann

Scooter

Melissa Khalaj

Amiaz Habtu

Ross Antony

Annemarie und Wayne Carpendale

Comedian Simon Pearce

Sophie Passmann

Schauspielerin Nilam Farooq

Schauspieler Max von der Groeben

"World Wide Wohnzimmer"-Zwillinge Dennis und Benni Wolter

Wenn du dir dieses Spektakel nicht entgehen lassen willst, solltest du dich ab Dienstag, 19. April 2022 bereithalten. Dann läuft die neue Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" jeden Dienstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.