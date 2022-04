Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen ihren Arbeitgeber ProSieben an, manchmal gegen Star-Gegner:innen, die den Sender vertreten.

Der Gewinner des Abends hat einen hohen Gewinn zu erzielen: Wenn Joko und Klaas gewinnen, erhalten sie 15 Live-Minuten am folgenden Mittwoch, um 20:15 Uhr. Kann ProSieben den Sieg verbuchen, muss das Duo eine Strafe abarbeiten.

Schon nächste Woche geht die Show in die nächste Runde. Damit du keine der neuen Folgen verpasst, findest du alle Sendezeiten und Sendetermine in der Übersicht.

Endlich sind erste Details bekannt. Diese Spiele und Stars erwarten dich unter anderem.

Es ist nicht leicht, sich im Eifer des Gefechts gegen das Chaos-Duo Joko und Klaas durchzusetzen. Aber wenn es einer schafft, dann ist das Moderator Steven Gätjen, der auch in der neuen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" die Regeln erklärt und darauf achtet, dass alles mit rechten Dingen zu geht.

Moderator Steven Gätjen: Bekannte Shows

Im Laufe seiner Karriere trat Steven Gätjen häufig vor die Kamera und auf die Bühne. Egal, ob Shows, Events oder Preisverleihung, er weiß, wie er dem Anlass entsprechend moderieren muss. Hier ist eine Übersicht seiner bekanntesten Shows:

"taff" (1999 – 2001)

"Oscar Red Carpet Show" (2000 – 2002, 2007 – 2015, 2017 – 2020)

"Schlag den Star" (2011 – 2013)

"Schlag den Raab" (2011 – 2015)

"TV total Turmspringen" (2011 – 2015)

"TV total Stock Car Crash Challenge" (2011 – 2015)

"Die TV total Wok-WM (2012 – 2015)

"Joko & Klaas gegen ProSieben (seit 2019)

"Die! Herz! Schlag! Show!" (seit 2020)

"5 Gold Rings" (seit 2020)

Steven bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022

Auch in der 5. Staffel ist Steven Gätjen wieder als Moderator Teil von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Dabei kommen in jeder Folge eine Vielzahl an Aufgaben auf ihn zu: Er begrüßt die Zuschauer:innen sowie Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zu Beginn der Show, erklärt die Regeln jedes Spiels und achtet darauf, dass das Duo seine Punkte auch rechtmäßig einkassiert.

Welche Überraschungen die Show und das Chaos-Duo in der neuen Staffel für Steven bereithalten, siehst du ab Dienstag, 19. April 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.