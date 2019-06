Wie Moderator Steven Gätjen vor dem alles entscheidenden Finalspiel erläuterte, müssen die beiden eine komplette Folge taff nicht nur moderieren, sondern produzieren. Richtig gehört, da musste selbst Joko Winterscheidt nochmal genau nachfragen, darauf Gätjen: "Nur um das nochmal klarzustellen: Ihr sucht die Themen aus, ihr schneidet die Beiträge, schreibt die Moderation und moderiert das Ganze!"

Joko & Klaas Niederlage: Freude bei den Kollegen von taff

Die taff Kollegen dürfte es freuen. Moderatorin Rebecca Mir hatte, für den Fall eines Sieges von ProSieben, in der Sendung schon einen entspannten Tag am See angekündigt. Ein Plan den sie nun in die Tat umsetzen kann.

Die erste Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" konnten Joko & Klaas noch für sich entscheiden. Die gewonnenen 15 Minuten Livesendezeit am Mittwoch um 20:15 hatten die Moderatoren großzügig an Menschen gespendet, die ihrer Meinung nach mehr gehört werden sollten, unter anderem deine Seenotretterin, ein Obdachlosenhelfer und eine von Nazis in ihrem Wohnort drangsalierte Familie.

Die nächste Ausgabe "Joko & Klaas gegen ProSieben" zeigt ProSieben am Dienstag, 18. Juni, um 20:15 Uhr. Die von Joko & Klaas produzierte taff Folge läuft einen Tag zuvor, am Montag 17. Juni um 17 Uhr.