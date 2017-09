Auf Mallorca sucht der Münchner Helikopterpilot Julius in der Datingshow-Reihe "Kiss Bang Love - endless summer" (ab 14. September, 20:15 Uhr) die Frau, die sein Herz höherschlagen lässt. Dazu lässt er sich auf ein romantisches Experiment ein: Mit verbundenen Augen küsst er 15 Frauen. Jeder einzelne Kuss muss ihm verraten, ob er die Frau gerne kennenlernen möchte. "Der Moment vor einem Kuss ist ein Feuerwerk der Gefühle", sagt Julius. "Die Aufregung, das Prickeln - alle Sinne sind geschärft: Wie riecht sie? Wie schmeckt sie? Wie fühlt sie sich an?"

Jetzt per E-Mail teilen

Alle Trailer zur 3. Staffel Playlist Alle Trailer zur 3. Staffel Es wird wieder heftig geknutscht: Die dritte Staffel "Kiss Bang Love - endless summer" startet am 14. September - Helikopterpilot Julius versucht d... Mehr lesen

"Kiss Bang Love - endless summer": Eine Romanze in drei Folgen

Julius küsst zu Beginn von Folge eins mit verbundenen Augen 15 Frauen. Im Anschluss lernt er alle einzeln kennen. Neun Frauen lädt er nach einer zweiten, blinden Kussrunde zur zweiten Mallorca-Woche ein. In Folge zwei (21. September) datet er mal sportlich, mal romantisch. Welche Frau lädt der Helikopterpilot in das Finale (28. September) ein? Mit welcher Frau hebt Julius ab?

"Kiss Bang Love": Hintergrund

"Kiss Bang Love" lief in zwei Staffeln sehr erfolgreich jeweils im Frühjahr auf ProSieben. In diesen Staffeln wurde jeweils in einer Episode eine kurze Lovestory erzählt. Das Kuss-Experiment stand im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Münchner Produktionsfirma RedSeven Entertainment GmbH entwickelte ProSieben aus dem episodischen Erfolgsformat die neue Showreihe "Kiss Bang Love - endless summer". Und auch hier gilt: Der blinde Kuss entscheidet alles.

"Kiss Bang Love - endless summer", drei Folgen ab Donnerstag, 14. September 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben!