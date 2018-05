Für diese GNTM-Models heißt es: Let's Face Reality

Im ersten Web-Format, das ProSieben an den Start bringt, dreht sich alles um eine Frage: Was wurde aus früheren GNTM-Kandidatinnen? Ab dem 17. Mai gibt es die Antwort darauf bei "Let's Face Reality - Vom Laufsteg ins Leben". Die vier Folgen der Doku-Serie werden exklusiv auf ProSieben.de, in der ProSieben App und auf dem SmartTV veröffentlicht.

Diese Mädels sind dabei

Klaudia Giez: Viele kennen sie wohl besser als "Klaudia mit K". Bei "Germany's next Topmodel" war sie 2018 erfolgreich und musste sich erst kurz vor dem Halbfinale verabschieden. Das hat ihr fröhlich-verrücktes Gemüt aber nicht dauerhaft getrübt. Immerhin stand schon kurz danach das erste Magazinshooting an, zu dem wir Klaudia begleitet haben.

Gerda J. Lewis: Auch Gerda, die 2018 am Start war, arbeitet schon an neuen Plänen. Ihr neuer YouTube-Channel erfordert viel Arbeit und zwischendurch geht es sogar zu einem Shooting nach Los Angeles. Neben diesen Erfolgen zeigt "Let's Face Reality" auch, wie Gerda mit der Trennung von ihrem Freund fertig wird.

Abigail Odoom: Model mit eigenem YouTube-Channel? Da sind wir doch auch gleich bei Abigail Odoom. Sie macht dort weiter, wo sie vor GNTM aufgehört hat und betreibt weiterhin ihren Video-Kanal mit Beauty-Tipps. Wer nicht glaubt, dass hinter YouTube echte Arbeit steckt, kann sich bei Abigail vom Gegenteil überzeugen lassen. Sie zeigt unter anderem, wie ihre Vlogs entstehen.

Anna Maria Damm: Mit dem ersten großen TV-Auftritt wurde Anna Maria Damm im Jahr 2013 bekannt. Im klassischen Modeln hat sie ihre Zukunft aber später nicht mehr gesehen. Sie hat eine ganz andere Karriere gefunden, denn sie ist eine gefragte Influencerin geworden. Die Prioriäten verschieben sich allerdings, denn Anna Maria erwartet gerade ihr erstes Kind.

Anuthida Ploypetch: Gerade einmal drei Jahre sind vergangen, seit Anuthida als GNTM-Model den zweiten Platz holte. Nun ist sie tatsächlich international als Model erfolgreich. "Let's Face Reality" hat Anuthida auf der Fashion Week in Bangkok begleitet.

Vanessa Fuchs: Ganz ähnlich läuft es bei Germany's next Topmodel 2015. Vanessa Fuchs kennt das Leben eines Models, das von Shooting zu Shooting fliegt und mit Jobs in vielen Ländern ausgebucht ist. Sie zeigt bei "Let's Face Reality" ihren Alltag, und zwar bei einem Shooting in London.

Darya Strelnikova: Wer als Model anfängt, wechselt manchmal auch innerhalb der Fashion-Branche den Job. So geschehen bei Darya Strelnikova, die 2015 im TV bekannt wurde. Sie hat gerade den Schritt zur Designerin gewagt und ihre erste eigene neue Dirndl-Kollektion herausgebracht.

Das erwartet euch in der Sendung