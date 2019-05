Barbara Meiers Teilnahme an der zweiten Staffel von „Germany’s next Topmodel“ ist bereits 12 Jahre her. Seitdem ist viel passiert und Barbara hat sich nicht nur als Model einen Namen gemacht. Mit ihrem Life-Style Buch „Glücksgewicht“ beantwortet sie Fragen rund um Ernährung und Sport.

Barbara Meier als Vorbild für ihre Fans

Unterstützung holte sich Barbara von einem Fitness-Trainer, die Idee stammt aber von ihr. Das Model nahm 2013 selbst am Marathon in New York teil und möchte mit ihrem Buch, ihre Ernährung und Workouts zeigen, die ihr halfen zu ihrem „Glücksgewicht“ zu finden. Durch das Training habe sie gemerkt, wie Sport ihr half sich rundum wohl zu fühlen. Das möchte sie nun auch mit ihren Fans teilen.

Welche negativen Erfahrungen sie zuvor im Modelbusiness gemacht hat, wie sie es jetzt schafft neben ihren Reisen aktiv zu bleiben und was sie dabei in Rio de Janeiro ganz besonders beeindruckt, erfährst du exklusiv auf der ProSieben „Let´s Face Reality“-Seite am 16. Mai um 22.30 Uhr.