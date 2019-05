Hana Nitsche nahm 2009 bei "Germany's next Topmodel" teil. Jetzt ist bei "Let's Face Reality" zu sehen, wie ihr Leben nach der Show weiterging. Die gebürtige Tschechin schaffte es mit ihren Kurven in New York Fuß zu fassen. Dann wurde Hana Nitsche überraschend schwanger - damit änderte sich ihr Leben komplett.

Hana Nitsche ist jetzt Mutter

Eigentlich wollte sie kein Kind, weil sie Angst hatte, dass es nicht mit ihrer Model-Karriere vereinbar sei. Doch inzwischen kann sie sich nichts Schöneres vorstellen. Model und Mama bringt sie inzwischen unter einen Hut. Begleitet von "Let's Face Reality" hat Hana in Hamburg das erste Shooting seit der Geburt. Das soll auch "wieder so ein kleiner Kick-Start ins Berufsleben" sein, erklärt sie. Mit dabei ist ihr Töchterchen Aliya und Papa Chris.

Hana shootet mit Tochter Aliya

Etwas nervös ist Hana aber schon: "Man macht sich richtig Gedanken: Ist man eingerostet? Kann ich das alles noch und funktioniert das alles noch so nach der Geburt?", sagt sie beim Styling. Außerdem sollen auch einige Bilder mit ihrem Baby zusammen aufgenommen werden. Das macht Hana zusätzlich nervös: "Als Mama hat man immer so einen Stressgedanken. Man ist nicht hundertprozentig beim Shooting, sondern immer bei der Kleinen erst mal", gesteht das Model, "meine größte Sorge ist immer, dass es ihr gut geht dabei." Tatsächlich scheint die kleine Alicya nach anfänglichen Schwierigkeiten Spaß am Shooting zu haben.

Papa Chris ist stolz

Eine große Unterstützung ist dabei Papa Chris. Er scheint begeistert von den Bildern zu sein: "Ich bin extrem stolz," sagt er im Interview. Auch Hana Nitsche selbst ist zufrieden: "Wir haben wirklich sehr viel schönes Material geschossen heute - auch sogar mit Baby," freut sie sich am Ende des Tages.

Das komplette Shooting mit Hana und Aliya sowie weitere Einblicke in ihr Leben als Model und Mama seht ihr exklusiv auf der ProSieben „Let´s Face Reality“-Seite.

