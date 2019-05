Nach dem Einzug ins Finale von "Germany’s next Topmodel" 2019 blieb für Simone Kowalski kaum Zeit sich eine Ruhepause zu gönnen. Nicht nur in der Model-Branche bewegt sich die 21-Jährige. Jetzt möchte sie in einem Musikvideo mitspielen.

GNTM-Simone in neuem Musikvideo von Yung Scavo

Der Musiker und Simone, die beide aus Stade bei Hamburg kommen, sind alte Freunde. Während "Let’s Face Reality" besucht das Nachwuchsmodels Yung Scavo und seine Crew in ihrem Studio. Dort entsteht die Idee zu einem gemeinsamen Musikvideo. In dem Clip zum Song "Schuhe sind Dior" soll Simone ihr Schauspieltalent unter Beweis stellen - zur großen Freude des Multitalents.

Enge Freundschaft zwischen der GNTM-Kandidatin und dem Musiker

Yung Scavo ist von Simones Auftritt bei "Germany’s next Topmodel" 2019 überzeugt. Die größte Stärke des Nachwuchsmodels? Ihre Authentizität. „Wir kennen uns schon ewig. Sie ist genauso wie sie auch im Fernsehen ist. Das ist cool an Simone. Das merken die Leute und deswegen kommt sie auch so gut an“, schwärmt der Musiker.

Wie Simone nach "Germany’s next Topmodel" 2019 in der Model-Branche Fuß fasst, sehr ihr bei "Let’s Face Reality".

